شكرى لنظيره الفرنسى : نتطلع لعودة السياحة إلى مصر فى أقرب فرصة

التقى الوزير سامح شكرى، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان على هامش المؤتمر الوزارى الرباعى فى عمّان والذى تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية.





وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا مخرجات الاجتماع، وما أسفر عنه من بيان مشترك أكد أهمية تعزيز مناخ الاستقرار والسلام فى المنطقة، وضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، والعمل خلال الفترة المقبلة على الدفع قدما بجهود السلام بما يسهم فى التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وفى إطار مقررات الشرعية الدولية.

وأضاف حافظ أنه فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات عدد من قضايا المنطقة، إذ استعرض شكرى الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك.

كما تم التطرق أيضا إلى تطورات الوضع فى لبنان وما يتصل بذلك من ضرورة الدعم والتنسيق فى هذا الشأن بغية تحقيق المستقبل المنشود للشعب اللبنانى، وإخراج لبنان من الأزمة الحالية.

واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكرى قد أعرب عن ارتياحه لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلديّن على كل المستويات من أجل تعزيز التعاون اتصالا بالتطورات الإقليمية، كما أشار إلى الجهود المصرية المبذولة لفتح عدد من المقاصد السياحية المصرية أمام السياحة الأجنبية، وتطلعنا إلى عودة السياحة الفرنسية إلى مصر فى أقرب فرصة.