الارشيف / أخبار مصرية

البابا تواضروس يستقبل سفيرى البرازيل وكوريا وقنصل مصر فى ملبورن

0 نشر
مينا أشرف 2020-09-24 15:29 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وتعد هذه المرة الأولى التى يلتقى فيها قداسة البابا، بالسفير البرازيلى، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، فى أكتوبر من العام الماضى.

واستقبل البابا تواضروس بالمقر البابوى، Hong Jin- wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، للتعارف عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر.

كما استقبل البابا بالمقر البابوى، السفير ياسر هيثم القنصل المصرى العام بملبورن.

تأتي زيارة القنصل المصرى لقداسة البابا بغية التعارف بعد توليه منصبه الجديد، ممثلًا لمصر بملبورن.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل سفيرى البرازيل وكوريا وقنصل مصر فى ملبورن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا