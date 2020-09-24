البابا تواضروس يستقبل سفيرى البرازيل وكوريا وقنصل مصر فى ملبورن

وتعد هذه المرة الأولى التى يلتقى فيها قداسة البابا، بالسفير البرازيلى، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، فى أكتوبر من العام الماضى.

واستقبل البابا تواضروس بالمقر البابوى، Hong Jin- wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، للتعارف عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر.

كما استقبل البابا بالمقر البابوى، السفير ياسر هيثم القنصل المصرى العام بملبورن.

تأتي زيارة القنصل المصرى لقداسة البابا بغية التعارف بعد توليه منصبه الجديد، ممثلًا لمصر بملبورن.