التأمين الاجتماعى : فتح الملفات التأمينية للصحفيين المفصولين والمستقيلين

التقى صباح اليوم الخميس، ضياء رشوان نقيب الصحفيين مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لبحث قضايا المعاشات والتأمينات الخاصة بالصحفيين والمحالين للمعاش منهم ومن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجمالا.





وبعد جلسة حوار مثمرة دامت حوالى ساعتين، انتهت الجلسة لتطورات إيجابية للغاية فيما يخص موضوعى المعاشات والتأمينات.

وبخصوص الشكاوى الخاصة بالعلاوات الخمس لبعض حالات المحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتى تلقتها النقابة - بناء على نداء النقيب - من نحو 600 زميل، منهم 370 لم يحصلوا عليها و230 لديهم حسابات مختلفة لها، وتم إرسالها بداية الأسبوع الحالى للهيئة، أبلغ رئيس الهيئة نقيب الصحفيين بأن الهيئة أضافت وفقا للقواعد عدد 1072 مستفيدا جديدا، يضافوا إلى نحو 7200 مستفيد سابق، وسوف يتم تنفيذ كل هذه الحالات الجديدة مع صرف المعاشات فى الأول من أكتوبر القادم.

وأعلن اللواء جمال عوض، أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن استحقاقهم بالدخول على موقع الهيئة للتأكد من وجود أسمائهم بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 27 سبتمبر.

أما بالنسبة للتأمينات المتوقفة للصحفيين، من الصحف الحزبية المغلقة والخاصة المتوقفة والمفصولين والمستقيلين من صحف قائمة، والتى بدأت النقابة مشاوراتها بشأنها مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ عدة شهور، توصل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الهيئة إلى التالى:

أولًا: إصدار قرار من رئيس ومجلس إدارة الهيئة بإعادة فتح الملفات التأمينية للفئات الثلاث من الصحفيين المشار إليها سابقا، بحيث يتاح لهم سداد التأمينات كأرباب عمل، بدون حاجة لمؤسسات صحفية أغلقت أو توقفت أو انتهت علاقتهم الوظيفية بها.

Advertisements

ثانيا: تشكيل لجنة من المختصين بالهيئة تقوم بعملها بالتعاون مع نقابة الصحفيين فى مقر مؤقت بالنقابة، وتستقبل فرادى وفق جدول زمنى يتم إعلانه لاحقا، كل الصحفيين المضارين من مشكلة التأمينات، وطرح حزمة من الاختيارات على كل منهم وفقا لحالته لتصحيح أوضاعه التأمينية حسب اختياره وظروفه.

ثالثا: إنشاء ربط إلكترونى دائم على مدار الساعة بين قواعد البيانات بالهيئة والنقابة، لتبادل المعلومات لحظيا، وتمكين أعضاء النقابة من المعرفة الدقيقة بأوضاعهم التأمينية، بما يساعد على حل أى مشكلة تطرأ عليها بصورة فورية.

واتفق الطرفان على أن قرار الهيئة المشار إليه بإعادة فتح الملفات التأمينية وبدء عمل اللجنة المذكورة بمقر النقابة، سوف يتمان خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ونقيب الصحفيين على التعاون الكامل والتواصل المستمر بينهما من أجل رعاية مصالح وحقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، فى ظل رعاية ودعم كاملين من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.