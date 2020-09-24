وزارة النقل تنفى غلق محطات المترو للصيانة غدا الجمعة

نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم ما تم نشره في احد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة من إغلاق كافة محطات المترو داخل القاهرة من صباح غدا الجمعة وحتي صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية حيث أكد البيان أن هذا الخبر عاري تماماً من الصحة وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحاً الي الساعة 12.30 بعد منتصف الليل
وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف الي إثارة بلبلة الرأي العام وان يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالاخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل .
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