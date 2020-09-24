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وزارة النقل تنفي إغلاق محطات المترو داخل القاهرة

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نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، الخميس، ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة من إغلاق جميع محطات المترو داخل القاهرة من صباح غد، الجمعة، وحتى صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية، حيث أكد البيان أن هذا الخبر عاري تمامًا عن الصحة وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون  كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحًا الي الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وأن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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