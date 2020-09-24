نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تحسم الجدل حول إغلاق محطات المترو غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقة المنشور المتداول بشأن إغلاق كافة محطات المترو من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت، نتيجة أعمال صيانة ضرورية.

وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حركة المترو بكافة خطوطه الثلاثة يومي الجمعة والسبت منتظمة وتسير بشكل طبيعي من الساعة 5.15 صباحًا حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقنصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارتين، لعرض أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، لافتأً إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصرًا مهمًا لجذب الاستثمارات

من جانبه عرض وزير المالية، الخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد مشروع القانون، كما تطرق لأبرز مواد القانون وبنوده، وأكد الوزير أن وزارة المالية شرعت فى صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى " قانون المالية العامة الموحد "، والذى جاء متوافقًا مع الدستور المصرى الجديد، وذلك إنطلاقًا من التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى تتضمن تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.