نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري تعلن انحسار معدلات الأمطار وانخفاض المناسيب بدءا من 6 أكتوبر في المقال التالي
واستعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر، موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كل من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022.
وأشارت البيانات إلى أنه متوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بدءًا من الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان توضح استمرار احتمالية أن يكون الفيضان عاليا، وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي، ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لشهري سبتمبر وأكتوبر.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائية، وخصوصًا مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والتي تحد من قدرة الشبكه على إستيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.
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