21 سفيرا أجنبيا في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي.. صور

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولى يرافقهم 21 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام ، وكان فى استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبد السلام مدير المطار.

تأتى الزيارة فى إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومى المصرى تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

وفى بداية الجولة قام وزير الطيران والوزراء و السفراء بتفقد صالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، وكذا الاطمئنان على معايير السلامة الصحية وإجراءات الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائرى مصر.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران أن الدولة المصرية تقوم بتقديم كافة سبل الدعم لقطاعى السياحة والطيران كونهما أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية فضلًا عن جهود الدولة لاستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم ، مشيرًا الى أن وزارة الطيران تقدم العديد من التخفيضات لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية بمطارات كل من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح تبلغ 50 % على رسوم الهبوط والإيواء و 20 % على الخدمات الأرضية والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات، كما تشارك فى جميع المبادرات التى تساهم فى تشجيع الحركة السياحية الوافدة وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار.