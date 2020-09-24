هاشتاج السيسي يهزم التنظيم الدولي يتصدر تويتر.. ومغردون: قاهر الإرهاب عزيز مصر

تصدر هاشتاج "السيسي يهزم التنظيم الدولي" محرك البحث على موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي "تويتر" في مصر.

وتفاعل الآلاف على تويتر مع الهاشتاج، ردًا على الدعوات الإخوانية للتظاهر، وكانت التعليقات كالتالي:

‏هزم التنظيم الدولى وعديد من مخابرات العالم. ورفع رؤوسنا عاليا. وبنى وعمر. الرئيس السيسى أرسله الله لنا لينقذنا مما يحاك لنا ولبلدنا وللوطن العربى كله.. أدامه الله نعمة علينا. ‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي

‏‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي

العلاقة بين الرئيس ‎#السيسي والشعب المصري أكبر بكتير من علاقة حاكم ومحكوم احنا شركاء هو مننا واحنا منه هو مسنود علينا واحنا مسنودين عليه هو كبيرنا الـ اختارناه ولما طلبنا منه يحمينا ويسوق المركب الـ كانت بتغرق بينا ما اترددش لحظة ولوكان التمن روحه

‏دافع عن وطنك بكل شراسه

لان في أوغاد ذي دول ???? بيهاجموها بكل وقاحه ‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي

‏‎افاقون .. مرتزقون .. بائعوا الاوطان .. النجسون .. بائعوا اعراضهم واقلامهم لمن يدفع ولو ثمن بخس .. ولكن : ‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولى

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‏‎ربنا يحفظك يا ريس معندناش غيرك يشيل الهم التقيل ده . ربنا معاك

‏‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي

هو مش بس التنظيم الدولي دا كمان اللي مشغلينهم الصهاينه والماسونيه العالميه و خطابه الأخير للأمم المتحده خير دليل

تحيا مصر يا فندم ????????????????????????

‏دول لسة هيشوفو منه ايام سودا.. قالكو اللى هيقرب لها هشيله من فوق وش الارض .. مسمعتوش الكلام ليه يا خرفان ‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولى

‏كل بناء وتعمير وتنميه السيسى بيعملها فى مصر هى هزيمه لجماعة ‎#إخوان الشيطان لانهم لا يعرفو غير الهدم والتخريب والتدمير والارهاب ‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي

‏قاهر التنظيم الارهابي في العالم حبيب المصريين عزيز مصر غصب عن كل حاقد او فاسد او مرتشي او خاين ‎#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي.