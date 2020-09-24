الارشيف / أخبار مصرية

اجتماع بين قيادات الخطوط الجوية والصيانة لمصر للطيران للتعاون المستقبلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اجتمع وفد من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية برئاسة الطيار عمرو أبو العينين، مع المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في إطار السعي المستمر لرفع مستوى التعاون بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران. 

وضم الوفد مجموعة من قيادات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار رئيس قطاع العمليات الجوية والطيارين كبراء الطرازات ومدير ادارة تشغيل الضيافة الجوية.

والتقى الوفد المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وقيادات شركة مصر للطيران للصيانة وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين الشركتين بهدف التنسيق في مختلف ملفات التعاون وتحقيق المزيد من التناغم في الأداء بين الشركات التابعة. 

وأشاد الطيار عمرو أبو العينين بالعلاقات الطيبة التي تجمع الشركتين والتعاون القائم بهدف تحقيق تشغيل مثالي لطائرات مصر للطيران وأكد أن العلاقة بين المهندسين والفنيين والطيارين وأطقم الضيافة هي التي تعكس المنتج النهائي المقدم للراكب والذي تعمل جميع الأطراف على أن يخرج في أبهى صورة.

Advertisements

وأكد المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة أن الاجتماع جاء في أجواء ودية أسرية وأعرب عن ثقته في مزيد من التعاون بين الشركتين اللتين تمثلا قاطرة التقدم للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة ووعد بتذليل أية عقبات تواجه التعاون مستقبلًا واستمرار التواصل بين قيادات الشركتين بهدف تطوير الأداء.

من جهة أخرى أثنى الطيارون على التعاون المشترك والجهد المبذول من جانب العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والمتابعة اليومية من المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة  لانتظام التشغيل وتعليماته المستديمة للتغلب على كافة المعوقات. 

واختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار اللقاءات الثنائية إضافة إلى تنظيم جولة ميدانية بمواقع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للاطلاع على مسار عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار للحفاظ على انتظام تشغيل الرحلات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اجتماع بين قيادات الخطوط الجوية والصيانة لمصر للطيران للتعاون المستقبلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا