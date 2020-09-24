اجتماع بين قيادات الخطوط الجوية والصيانة لمصر للطيران للتعاون المستقبلي

اجتمع وفد من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية برئاسة الطيار عمرو أبو العينين، مع المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في إطار السعي المستمر لرفع مستوى التعاون بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران.

وضم الوفد مجموعة من قيادات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار رئيس قطاع العمليات الجوية والطيارين كبراء الطرازات ومدير ادارة تشغيل الضيافة الجوية.

والتقى الوفد المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وقيادات شركة مصر للطيران للصيانة وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين الشركتين بهدف التنسيق في مختلف ملفات التعاون وتحقيق المزيد من التناغم في الأداء بين الشركات التابعة.

وأشاد الطيار عمرو أبو العينين بالعلاقات الطيبة التي تجمع الشركتين والتعاون القائم بهدف تحقيق تشغيل مثالي لطائرات مصر للطيران وأكد أن العلاقة بين المهندسين والفنيين والطيارين وأطقم الضيافة هي التي تعكس المنتج النهائي المقدم للراكب والذي تعمل جميع الأطراف على أن يخرج في أبهى صورة.

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وأكد المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة أن الاجتماع جاء في أجواء ودية أسرية وأعرب عن ثقته في مزيد من التعاون بين الشركتين اللتين تمثلا قاطرة التقدم للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة ووعد بتذليل أية عقبات تواجه التعاون مستقبلًا واستمرار التواصل بين قيادات الشركتين بهدف تطوير الأداء.

من جهة أخرى أثنى الطيارون على التعاون المشترك والجهد المبذول من جانب العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والمتابعة اليومية من المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة لانتظام التشغيل وتعليماته المستديمة للتغلب على كافة المعوقات.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار اللقاءات الثنائية إضافة إلى تنظيم جولة ميدانية بمواقع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للاطلاع على مسار عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار للحفاظ على انتظام تشغيل الرحلات.