السكة الحديد تنفي خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها ما تناولته بعض المواقع عن خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين بالقليوبية.

وأعلنت الهيئة أن الواقعة تتمثل في تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن بمحطة شبين القناطر مما أدى إلى تصادم الجرار بالمصد الخرساني بمخزن المحطة وسقوط البوجي الأمامي للجرار بعيدًا عن الخطوط الطوالي دون التسبب في أي إصابات.

وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بتحرك فرق الإنقاذ لمحل الواقعة مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة هذا وقد تم وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا لحين نهو التحقيقات وتحويلهم للكشف الطبي وكشف المخدرات.