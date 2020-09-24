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السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها ما تناولته بعض المواقع الصحفية عن خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين بالقليوبية.

وأعلنت الهيئة أن الواقعة تتمثل في تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن بمحطة شبين القناطر مما أدى إلى تراكي الجرار على التصادم الخرساني بمخزن المحطة وسقوط البوجي الأمامي للجرار بعيدًا عن الخطوط الطوالي دون التسبب في اي اصابات.

وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بتحرك فرق الانقاذ لمحل الواقعة مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة هذا وقد تم وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا لحين نهو التحقيقات وتحويلهم للكشف الطبي وفحص المخدرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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