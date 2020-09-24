الأنبا إبرام يزور دير الملاك غبريال النقلون بالفيوم

واجتمع الأنبا إبرام بالآباء الرهبان والأخوة بالدير وأجاب على استفساراتهم فى النواحى المختلفة. كما ضم أخ جديد إلى الدير طالبا للرهبنة وذلك عن طريق إلباسه الجلباب الأزرق لقضاء فترة تحت الاختبار، قبل قبوله ورسامته راهبا أو رفضه. Advertisements

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