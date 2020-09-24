محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام لينكولن سيتي بكأس الرابطة

غاب النجم المصرى محمد صلاح، عن قائمة فريقه ليفربول، فى مواجهة مضيفه فريق لينكولن سيتي، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، المقرر لها فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب "بنك سينسيل"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية، ولم يتواجد النجم المصرى محمد صلاح، فى التشكيل الاساسي لليفربول، أو قائمة البدلاء، فى مباراة الليلة، أمام فريق لينكولن سيتي، ويعتمد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق الريدز، على المدافع الهولندى فان دايك، فقط فى مباراة الليلة، من التشكيل الاساسي للريدز، بينما باقى اللاعبين من اللاعبين البدلاء والشباب.

وكان ليفربول، قد حقق فوزا ثمينا، على مضيفه فريق تشيلسي، الأحد الماضى، بثنائية النجم السنغالى ساديو ماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج". ويخوض ليفربول، المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أدريان Advertisements الدفاع: ريس ويليامز ، فان دايك ، ويليامز ، تسيميكاس الوسط: جوريتش ، جونز ، إليوت الهجوم: شاكيرى ، مينامينو ، أوريجى تشكيل ليفربول

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