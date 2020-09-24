كما شارك في الصلاة وتشييع الجثمان لفيف من أصحاب الأعمال ورجال الصناعة، فضلا جميع العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون في مشهد مهيب.

وأدى الالاف من عمال النساجون الشرقيون وعدد من الشخصيات العامة صلاة الجنازة على الراحل داخل مقر المصنع . جدير بالذكر ان فريد رحل يوم السبت الماضي، وكان من رجال الأعمال البارزين وشغل منصب رئيس اتحاد المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون عملاق صناعة النسيج في الشرق الأوسط.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزيرا القوى العاملة والتموين ومحافظ الشرقية يشاركون في جنازة محمد فريد خميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.