تأجيل قطع المياه عن عدد من المناطق فى الجيزة

أجلت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، موعد قطع المياه عن حى بولاق الدكرور وأرض اللواء ومركز ومدينة أبوالنمرس، والقرى التابعة لها "طموة وشبرامنت، وزاوية أبومسلم، والحرانية، وبنى يوسف، ونزلة الأشطر، ومنيل شيحة".
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