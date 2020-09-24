وداعا للتهدئة قبل الرادار .. ساهر يحسب متوسط السرعة والوقت

دون مراعاة لحياة الآخرين، تجد بعض السائقين يتجاوزون السرعة المقررة، مما يتسبب فى حوادث كثيرة، فقبل ذلك كان بإمكانك أن تسرع بسيارتك وقبل الرادار بمسافة بسيطة تقلل من السرعة وتتجاوز دون مخالفة.





لكن الآن أصبح الوضع مستحيلا، مع مواكبة وزارة الداخلية للتطور التكنولوجى، حيث أصبح الرادار "ساهر" موجود الآن على الطريق، يلتقط المخالفة وفقا لمتوسط السرعة وليس لآخر سرعة.

الحد من حوادث الطرق

وتسعى وزارة الداخلية لتكثيف جهودها، ومواكبة التطور التكنولوجى، من أجل الحد من حوادث الطرق وسقوط ضحايا جدد، من خلال فرض سيطرة على قائدى السيارات الذين يقودون بسرعة كبيرة دون مراعاة لحياة الآخرين.

لم يعد بإمكان السائق التهدئة لكى يتجاوز المخالفة، فالرادارات "ساهر" المتواجدة على الطرق وفقا لما أكده مصدر أمنى، جميعها مربوطة ببعض ويحكمها شبكة تكنولوجية حديثة، بحيث يتم تسجيل السرعة والوقت وفقا لمتوسط الوقت الذى وصل فيه قائد السيارة لآخر رادار، وهذا يكشف مدى التزامك بالسرعة المقررة لك على الطريق.

ومؤخرا تسملت الإدارة العامة للمرور، وعدد من إدارات المرور على مستوى الجمهورية، أجهزة قياس سرعة متطورة "رادار"، والشهيرة باسم "ساهر"، لاستخدامها فى مراقبة سرعة المركبات على الطرقات السريعة وداخل المدن.

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مميزات الرادار

ومن ضمن مميزات هذا الرادار، أنه يساعد ضابط المرور على مراقبة سرعة المركبة حتى 8 حارات مرورية، والجودة الليلية للصورة حتى 40 ميجا بكسل ومسافة تتجاوز 300 متر، كما أنه يسمح بقياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، عكس الرادارات التقليدية التى تقيس السرعة القبلية فقط.

كما أن هذه الرادارات التى تعمل بالليل، تلتقط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفى قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول، بجانب عدم ربط حزام الأمان، وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية.

وأكد مصدر أمنى بالإدارة العامة لمرور القاهرة لـ"دوت الخليج"، أنه يتم وضع جهاز رادار حديث فى الاتجاهين من الشارع، لضبط مخالفى السرعة التى حددتها نيابة مرور القاهرة.

وأوضح أن المخالفات المرورية، التى تلتقطها الرادارات الحديثة يتم إرسال المخالفات المصورة إلى الإدارة العامة للمرور، لتسجيل المخالفات وتحريرها وإرسالها إلى نيابة المرور المختصة.