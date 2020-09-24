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الأوقاف : اعتماد 8 من حملة الماجستير والدكتوراة كخطباء بنظام المكافأة

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محمد الحنبوصى 2020-09-24 20:22 0 تبليغ

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اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عددا من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة الناجحين فى خطباء المكافأة. 

خطباء المكافأة

 

وتقدمت الوزارة فى بيانها الصادر اليوم، بالتهنئة لهم لاعتمادهم جميعًا "خطباء مكافأة" على بند التحسين. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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