النيابة العامة تتلقى إخطاراً من الإنتربول بضبط وترحيل 3 متهمين بلبنان في قضية فيرمونت

تلقت النيابة العامة، إخطارًا من الإنتربول بإلقاء القبض على المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» في واقعة التعدي على فتاة بـ (فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة. وجاء ذلك استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت). وتتابع النيابة العامة، إجراءات ترحيلهم اليوم حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.

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