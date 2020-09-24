هاشتاج مصر كلها معاك ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏ربنا يحفظنا من أصحاب المصالح

تصدر هاشتاج "مصر_كلها_معاك_ياسيسي" محرك البحث على موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي "تويتر" في مصر.
وتفاعل الآلاف على تويتر مع الهاشتاج، ردًا على الدعوات الإخوانية للتظاهر، وكانت أبرز التعليقات:
ربنا يحفظنا من الفتن والدمار والخراب وأصحاب المصالح #مصر_كلها_معاك_ياسيسي
مصر كلها معاك ياريس #مصر_كلها_معاك_ياسيسي
ستُشرق شمس مصر علي العالم اجمع حفظك الله لمصر وشعبها وحفظ الله مصر وشعبها #مصر_كلها_معاك_ياسيسي
#مصر_كلها_معاك_ياسيسي
نفتخر برئيسها السيسي واثقين في رئيسنا السيسي
كلنا معاك ياريس
مفيش ثوره تاني في مصر
د#السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي
تحيا مصر رغم حقد دعاه الخراب والفوضى...#مصر_كلها_معاك_ياسيسي
#مصر_كلها_معاك_ياسيسي
كلنا معاك ومن زمان احنا اختارنا نكتب التاريخ مع الرئيس
اؤيد كل ما يقوم به الرئيس من قرارات صائبة هنجني ثماراها في القريب العاجل ان شاء الله #مصر_كلها_معاك_ياسيسي
#مصر_كلها_معاك_ياسيسي ربنا معاك ومصر كلها معاك وان ينصركم الله فلا غالب لكم
ان الله اختارك لكي تكون رئيس مصر فلا تحزن ولا تخف فإن الله حافظك من كل ماكر وكأنه للك ومصر #مصر_كلها_معاك_ياسيسي
معاك من قلبنا واثقين في وطنيتك و كفائتك #مصر_كلها_معاك_ياسيسي
مصر كلها معاك ياريس #مصر_كلها_معاك_ياسيسي
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