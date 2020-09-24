إقامة 3 راهبات جدد بدير القديسة دميانة بـ براري بلقاس

تمت بدير القديسة دميانة ببراري بلقاس اليوم صلوات رهبنة ثلاث من طالبات الرهبنة، بيد نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير.

شارك في صلوات إقامة الراهبات الجدد صاحبا النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

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والراهبات الجديدات هن: الراهبة دميانة القديسة دميانة، الراهبة جوليا القديسة دميانة، الراهبة أجنيس القديسة دميانة، وعقب الصلوات تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية بين الرهبات الجدد و الأباء الأساقفة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير ياسر هيثم القنصل المصري العام بملبورن بأستراليا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن زيارة القنصل المصري لقداسة البابا تواضروس الثاني تأتى بهدف التعارف بعد توليه منصبه الجديد، ممثلًا لمصر بملبورن.