سفير مصر بأثينا يشارك في توقيع اليونان على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية

شارك السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، اليوم الخميس، في مراسم توقيع الحكومة اليونانية - ممثلا عنها كوستاس كاتزيداكيز "Kostas Hatzidakis" وزير الطاقة والبيئة اليوناني - على الميثاق الرسمي الخاص لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية مقرها القاهرة.

وأشاد وزير الطاقة اليوناني خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، ليس في مجال الطاقة فحسب وإنما في شتى مجالات التعاون الثنائي المختلفة بين البلديّن.

وأكد السفير خيرت على إستراتيجية العلاقات المصرية اليونانية وحرص القيادة السياسية في الدولتيّن على تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المُشتركة، من أجل ازدهار ورخاء البلديّن.

وأضاف أن التعاون القائم بين مصر واليونان في مجال الطاقة والغاز الطبيعي يعد أحد الأمثلة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن المنظمة الجديدة تعد منصة لخلق حوار مُنظم بين الدول الأعضاء حول الغاز الطبيعي وفرص التعاون بشأنه على المستويين الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أنه بجانب مصر يشارك في منظمة غاز شرق المتوسط ٦ من الدول الأعضاء المؤسسين للمنتدى، وذلك بعد تفاعلهم بشكل إيجابي مع المبادرة التي أطلقتها مصر في أكتوبر ٢٠١٨ لتوفير مظلة لتعاون دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، تحافظ على حقوق الدول الأعضاء في استغلالهم لمصادرهم الطبيعية من الغاز، وتعظم الفائدة المرجوة من هذا التعاون بشكل مشترك يخدم مصالح كافة الدول المعنية.