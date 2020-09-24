نساء من حديد| زووم أفريكا يرصد سيدات غيرن مصير القارة | شاهد

تناولت سابع حلقات برنامج زووم أفريكا والذي يذاع على قناة يوتيوب الخاصة بموقع دوت الخليج الإخباري، حوارا خاصا مع سفير بوركينا فاسو بالقاهرة والذي تحدث خلاله عن التعاون المصري البوركيني فى المجالات المختلفة وفرص الاستثمار فى بوركينا فاسو.
كما تناول البرنامج فقرة متخصصة حول قبيلة المنداري التي تعيش على ضفاف نهر النيل، شمال العاصمة جوبا، إذ أن أسلوب حياة أفرادها يعتمد بالكامل على رعي قطعان ماشية "أنكولي واتوسي" الثمينة، والتي هي فصيلة أبقار تشتهر بقرونها الضخمة، وتُعرف باسم "مواشي الملوك"، وتكلف واحدة منها حوالي 500 دولار، ما يشرح سبب أهميتها القصوى في قبيلة المنداري.
كما تناول البرنامج فقرة تحت عنوان "نساء من حديد سيدات غيرن مصير دول فى أفريقيا"، من بينهن جيزيل رابيساهلا الوزيرة الحقوقية والتى كانت أول سيدة تحظى بمقعد فى المجلس البلدى بدولة مدغشقر، والتى قادت حزبا سياسيا فى عام 1958 وفى عام 1977 نصبت كوزيرة، ثم أسست صحيفة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما تناولت الفقرة أيضا كاثرين سامبا فهى سيدة أفريقية استطاعت الوصول إلى الحكم وترؤس جمهورية أفريقيا الوسطي، والتى تم انتخابها كرئيسة مؤقتة جديدة، خلفا للرئيس دجوتوديا بواسطة المجلس الانتقالي عام 2014.
يذكر أن برنامج زووم أفريقيا برنامج متخصص في شأن دول القارة السمراء يذاع عبر قناة يوتيوب الخاصة بموقع دوت الخليج الإخباري.
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