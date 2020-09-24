الجندي: القائمة الوطنية تضم خبرات متنوعة تساعد في إثراء آداء البرلمان المقبل

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وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن القائمة الوطنية تضم مرشحين من مختلف التوجهات الأيديولوجية والسياسية بما يعزز من فكرة إثراء القائمة ومجلس النواب المقبل ويعود بالنفع في النهاية لصالح الأداء البرلماني.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القائمة تضم الكثير من النواب المخضرمين في العمل البرلماني بما لديهم من خبرات متراكمة في طبيعة عمل مجلس النواب وكيفية استخدام كافة الأدوات البرلمانية التي تتيحها اللائحة الداخلية للبرلمان من حيث طلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها.
وأشاد الجندي، بضم القائمة الوطنية للعديد من العناصر النسائية فضلا عن الكوادر الشبابية من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب وغيرها وذلك من أجل خلق جيل برلماني جديد قادر على حمل راية التشريع في مصر في المستقبل القريب.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية دور مجلس النواب، لافتا إلى أن زيادة الخبرات المنضمة إليه سواء بالنسبة لمقاعد الفردي أو القائمة يعزز من أداء البرلمان ويدعمه في القيام بدوره التشريعي على أكمل وجه بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن المصري.
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