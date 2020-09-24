مطار الملك الحسين الدولى بالأردن يستقبل أولى الرحلات الجوية من مصر

وقال ناصر المجالى، الرئيس التنفيذى لشركة العقبة للمطارات، مدير مطار الملك الحسين الدولى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن المطار مستعد لاستقبال العديد من الرحلات الجوية الدولية مع الدول التى لها مسار ملاحى جوى من جميع دول العالم لأجواء المطار المفتوحة وبترتيبات وفق مستوى عالٍ من حيث الاستقبال والإجراءات الصحية حسب متطلبات وزارة الصحة وهيئة الطيران المدنى الأردنى.
وأضاف أن المطار استكمل البرنامج التشغيلى والتجهيزات المطلوبة مسبقا للبدء باستقبال الطائرات وعودة الحركة الجوية الداخلية بين عمان والعقبة فى شهر يونيو الماضى، وذلك وفقاً للمتطلبات والموافقات الخاصة بهيئة الطيران المدنى الأردنية الملبية لمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للمسافرين والعاملين فى مرافق المطار.
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