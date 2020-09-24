مجلس الوزراء ينفي شائعة إغلاق محطات المترو غدًا  



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما تم تداوله بشأن إغلاق كافة محطات المترو من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت نتيجة أعمال صيانة ضرورية.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق كافة محطات المترو من صباح غدٍ الجمعة وحتى صباح السبت نتيجة أعمال صيانة ضرورية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حركة المترو بكافة خطوطه الثلاثة يومي الجمعة والسبت منتظمة وتسير بشكل طبيعي من الساعة 5.15 صباحًا حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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