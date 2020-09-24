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وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات رئيسَا ومديرين وعاملين بالعزاء طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ومحبيه.
يذكر أن فكرة إنشاء قناة (مي سات) أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث، وشعارها “من قلب الكنيسة إلى قلب مصر”، وبدأ البث التجريبي لقناة مي سات في 31 أغسطس 2011، وفي يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 انطلق أول بث للقناة على الهواء مباشرة بمحاضرة لقداسة البابا شنوده الثالث بعنوان “فضيلة الالتزام”، وفي يوم الأحد 18 ديسمبر 2011 زار القناة ودشنها وباركها مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث، وفي يوم الجمعة 25 يناير 2013 بارك قداسة البابا تواضروس الثاني قناة مي سات وافتتح قداسته ستوديو “2″.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأنبا إرميا يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لمدير البث بقناة مي سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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