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فيديو.. وزير الأوقاف: العدو لا يستهدف المسجد أو الكنيسة بل الوطن

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أيمن مكى 2020-09-24 22:00 0 تبليغ

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تحافظ على كافة دور العبادة، وتبنى المساجد والكنائس وتحافظ على المعابد، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن الدولة تنتهج حرية المعتقد.

وفى حوار مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج نظرة على فضائية صدى البلد، أوضح وزير الأوقاف: "نحن كمصريين من يموت دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد، لأن العدو، لا يستهدف ذات المسجد أو الكنيسة، بل يستهدف الوطن".

وتابع جمعة: "بالمناسبة هذا الكلام ليس سياسيا، لكنه علمى ودينى، فالإمام ابن حزم وكثير من العلماء قالوا يجب علينا حماية دور العبادية وحماية غير المسلمين كما نحمى أنفسنا، بحيث نعيش مع بعضنا كأمة".

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وواصل الوزير فى حواره قائلا: "كنت فى مؤتمر للأمم المتحدة بمدينة جنيف، فقام أحد المتحدثين وأطلق شعارات كما تطلقها بعض الجماعات، فقلت لهم المواطنة المتكافئة هى الحل، فكل من يعيش على أرض سويسرا بغض النظر عن دينه أو أصله أو البلد التى جاء منها، يجب أن يكون ولائه للدولة التى يعيش فيها فى حقوق متكافئة، كذلك من يعيش على أرض مصر أو أو المغرب أو غيرها".

وأضاف جمعة: "حرية المعتقد تعنى حرية إقامة الشعائر، فأنا أقول لك أنت حر إنك تختار معتقدك لكن لا تقم شعائرك، هذا ليس منطقيا، فإذا كنت سمحت بالأصل وهو حرية المعتقد ولا إكراه فى الدين، فيجب السماح بحرية الفرع وأن يُضمن للجميع أداء شعائره".

وبين أن الدولة المصرية فى أعلى درجات التسامح الدينى، جددت المعبد اليهودى بالإسكندرية من مواردها الذاتية، رغم أن لا أحد يستخدمه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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