فيديو.. جمعة: لا يجب السماح لعناصر الإخوان بالتسلل لمفاصل الحياة العامة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعات الفتنة والضلال التى لا تعرف إلا الهدم والأكاذيب، تجر كل يوم أذيال الخيبة وفقد المصداقية والضياع، مشيرا إلى أن هذه الجماعات كالإخوان وخلاياها النائمة، يجب التنبه لها، وألا يسمح بإعادة إنتاج نفسها تحت أى شكل من الأشكال.





وأوضح الوزير فى حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج نظرة، على فضائية صدى البلد: "واهم من يظن أن المعركة مع أهل الشر قد انتهت، خاصة أن هذه الجماعة الإرهابية هى أداة عميلة مأجورة فى يد قوى أخرى تستهدف أوطاننا". وتابع: "هذه الجماعات عمدت على عدة نقاط أهمها التقية، ومرضوا على التخفى والعمل السرى، استطاعوا أن يستقطبوا بعض الخونة والمأجورين فى صفوفهم"، مشيرا إلى أنه لا يجب السماح لعناصر هذه الجميع أو من ينتمى لها بالتسلل لأى مفصل من مفاصل الحياة العامة.

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