وصول أولى رحلات الخطوط السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج.. صور

استقبل مطارا أسيوط وسوهاج الدوليين، اليوم الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية منذ استئناف الشركة رحلاتها إلى المطارين، بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا وتوقف الرحلات الجوية على مستوي العالم بسبب الجائحة، ومن المقرر أن تُسير الشركة 4 رحلات أسبوعياً إلى مطارى أسيوط وسوهاج خلال الفترة المقبلة.

وتم استقبال الطائرات بتقليد رش المياه وتقديم الورود للركاب، وكان في استقبالهم الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط والطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج، وقام فريقى العلاقات العامة بكلا المطارين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار. وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين . Advertisements

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