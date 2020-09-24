فيديو.. وزير الأوقاف: لم تهدم زاوية لمصلحة عامة إلا وبنى مكانها مسجد كامل

وأشار وزير الأوقاف فى حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج نظرة، على فضائية صدى البلد: "زى ما بنعمل مساجد، بنساهم فى الإسكان، وعملنا تأثيث ألف شقة لمشروع الأسر الأولى بالرعاية بـ30 مليون جنيه، على نفقة وزارة الأوقاف، كمان بنبنى 100 بيت فى حلايب بـ28 مليون جنيه".

ورد الوزير على سؤال "لماذا الأوقاف مستهدفة بكثرة الشائعات من قبل الجماعة الإرهابية؟"، قائلا: "هذه الجماعة لا تعرف البناء، هو بالنسبة لها تجارته فى العواطف الدينية".

وأكد جمعة أنه لم تهدم أى زاوية للمصلحة العامة أو المنفعة العامة، إلا وبُنى مكانها مسجد كامل، مضيفا: "تخيل لو الناس بنت زاوية أغلقت بها الطريق، أو حجبت بها الرؤية فى مسار السكة الحديد أو المترو، أو محور وهذه الزاوية الصغيرة اعترضته".

وأشار الوزير إلى أن الزوايا التى كانت تعترض تطوير محور المحمودية، استلمنا بدلا منها 7 مساجد جامعة، من الهيئة الهندسية ومن تنفيذها، ولم تدفع الأوقاف مليما واحدا فيها.