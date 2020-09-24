فيديو.. وزير الأوقاف: أكثر من 1200 مسجد بنى فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إجمالى ما بُنى من مساجد جديدة خلال الست سنوات الماضية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بلغ أكثر من 1200 مسجد، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 3.4 مليار جنيه على عمارة المساجد.





وأوضح الوزير فى حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج نظرة، على فضائية صدى البلد، أن هذه المساجد الجديدة بنيت فى المدن الجديدة، كالجلالة والعلمين والأسمرات وغيرها، مشيرا إلى أنه عندما يحدث توسع عمرانى جديد، يتم تخصيص أرض لبناء مسجد.

وأضاف جمعة: "أما المساجد التى كانت تحتاج لإحلال وتجديد، وهما نوعين أحدهما هدمه وبنائه مجددا، أو صيانة جزئية، فعندما توليت وزارة الأوقاف كان هناك 3400 مسجد مغلق لأسباب هندسية، ولخطورته على حياة الناس، واستطعنا إحلال وتجديد 3602 مسجد فى 6 سنوات، ما يعنى أن مصر كانت تنتهى من متوسط 800 مسجد سنويا ما بين بناء جديد أو إحلال أو صيانة".

وبين أن الوزارة صرفت على فرش المساجد حوالى 460 مليون جنيه، خلال ست سنوات، كما أن إجمالى ما أنفق من الأوقاف على عمارة المساجد نحو 3.4 مليار جنيه، خلال ست سنوات.