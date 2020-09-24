إغلاق دير العذراء البراموس بوادى النطرون

أعلن الأنبا إيسيذورس، أسقف ورئيس دير العذراء مريم "براموس" بوادى النطرون، اليوم الخميس، أن الدير يعتذر عن استقبال رحلات أو زوار من الآباء الكهنة أو أسر الآباء الرهبان مع التأكيد على عدم وجود استثناءات فى هذا الأمر.
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