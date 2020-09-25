بايرن ميونخ بطلا للسوبر الأوروبى للمرة الثانية فى تاريخه على حساب إشبيلية

توج فريق بايرن ميونخ الألماني، بكأس السوبر الأوروبى للمرة الثانية في تاريخه، بعدما قلب الطاولة على نظيره إشبيلية الإسبانى، بتحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست في مواجهة سوبر أوروبا 2020، حيث انتهت التسعين دقيقة الأصلية بالتعادل الإيجابى 1-1 ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية الذى نجح فيها العملاق البافارى في تسجيل هدف الفوز.

ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية أحرز الأرجنتينى لوكاس أوكامبوس، هدف التقدم لصالح فريق إشبيلية عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 13 من زمن المباراة. وأدرك ليون جوريتزكا هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 34 من زمن المباراة. ونجح خافى مارتينيز في تسجيل الهدف الثانى والفوز لصالح بايرن ميونخ عن طريق ضربة رأسية رائعة بالدقيقة 104 من زمن المباراة. Advertisements وتعد هذه المرة هي الثانية التي يحصد فيها بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الأوروبى، بعدما حصده مرة واحدة في تاريخه في وقت سابق وذلك عام 2013. وشارك بايرن ميونخ في النسخة الحالية من كأس السوبر الأوروبى بعدما نجح في التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "النور"، فى العاصمة البرتغالية لشبونة. وعزز بايرن ميونخ سجله المثالى الخالى من الهزيمة في أخر 32 مباراة في جميع البطولات. وبدأ البايرن ضد إشبيلية بالتشكيل التالى: مانويل نوير – بافارد - نيكلاس سولي - ديفيد ألابا – هيرنانديز - سيرجي جنابري - جوشوا كيميتش - ليون جوريتزكا - ليروي ساني - توماس مولر – وليفاندوفسكي. وبدأ إشبيلية ضد بايرن ميونخ كالتالى: بونو - إسكوديرو - دييجو كارلوس - كوندي – نافاس - راكيتيتش - فيرناندو – جوردان - أوكامبوس - دي يونج – سوسو.

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