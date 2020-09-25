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السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير الباباوي بمصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير الباباوي بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم أوراق اعتماد سيادة المطران نيقولاس هنري السفير الباباوي بمصر، ومعه أربعة عشر سفيرًا جديدًا بالقاهرة".

ورحب السيد الرئيس بالسادة السفراء الجدد، مؤكدًا سيادته حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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