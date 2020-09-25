نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير الباباوي بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم أوراق اعتماد سيادة المطران نيقولاس هنري السفير الباباوي بمصر، ومعه أربعة عشر سفيرًا جديدًا بالقاهرة".

ورحب السيد الرئيس بالسادة السفراء الجدد، مؤكدًا سيادته حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.

