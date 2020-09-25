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بالفيديو “الحكومة تحذر” الموجة الثانية لكورونا بدأت في دول الجوار وقررت إغلاق كامل ويكشف تطورات الأوضاع في مصر

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - أكد اليوم المتحدث الرسمي باسم الحكومة المستشار نادر سعد أن الموجة الثانية لكورونا ضربت العديد من دول الجوار، وقررت بعض هذه الدول إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع، حيث سجلت إسرائيل اليوم فقط أكثر من 6000 حالة إصابة جديدة، وكذلك الأردن ضربتها الموجة الثانية.

الموجة الثانية لكورونا بدأت في دول الجوار

بالفيديو

الموجة الثانية لكورونا

وأكد سعد خلال لقاء هاتفي له عبر قناة دي إم سي، أن الوضع في مصر مطمئن حتى الآن، ولا يدعو للقلق، ولكن هذا يدعونا إلى الإلتزام أكثر بالإجراءات الإحترازية وخاصة مع قدوم فصل الشتاء والذي يكثر فيه الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وكذلك إصابات .

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وأضاف أن الموجة الثانية لكورونا ضربت العديد من دول أوربا والوضع هناك الآن غير مطمئن، مؤكداً أن الحكومة المصرية اكتسبت المزيد من الخبرات من خلال الموجة الأولى للفيروس.

وحول الحصول على لقاح كورونا، قال متحدث مجلس الوزراء أنه ما زال هناك مفاوضات للحصول عليها، بعد التأكد من تجربتها واعتمادها رسمياً ودولياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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