انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “الحكومة تحذر” الموجة الثانية لكورونا بدأت في دول الجوار وقررت إغلاق كامل ويكشف تطورات الأوضاع في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد اليوم المتحدث الرسمي باسم الحكومة المستشار نادر سعد أن الموجة الثانية لكورونا ضربت العديد من دول الجوار، وقررت بعض هذه الدول إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع، حيث سجلت إسرائيل اليوم فقط أكثر من 6000 حالة إصابة جديدة، وكذلك الأردن ضربتها الموجة الثانية.

الموجة الثانية لكورونا بدأت في دول الجوار

وأكد سعد خلال لقاء هاتفي له عبر قناة دي إم سي، أن الوضع في مصر مطمئن حتى الآن، ولا يدعو للقلق، ولكن هذا يدعونا إلى الإلتزام أكثر بالإجراءات الإحترازية وخاصة مع قدوم فصل الشتاء والذي يكثر فيه الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وكذلك إصابات كورونا.

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وأضاف أن الموجة الثانية لكورونا ضربت العديد من دول أوربا والوضع هناك الآن غير مطمئن، مؤكداً أن الحكومة المصرية اكتسبت المزيد من الخبرات من خلال الموجة الأولى للفيروس.

وحول الحصول على لقاح كورونا، قال متحدث مجلس الوزراء أنه ما زال هناك مفاوضات للحصول عليها، بعد التأكد من تجربتها واعتمادها رسمياً ودولياً.

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