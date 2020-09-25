انت الان تتابع تفاصيل خبر الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة خلال ال 24 ساعة المقبلة وسقوط أمطار على هذه المناطق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع بدء فصل الخريف يوم الأربعاء الماضي الموافق 23 سبتمبر 2020 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أنها سوف تقوم بإصدار بيان يومي عن حالة الطقس المتوقعة خلال ال 24 ساعة المقبلة، وذلك بسبب طبيعة فصل الخريف الذي يتصف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة في حالة الطقس، حيث أنه على الرغم من أن فصل الخريف يعد من أجمل فصول السنة إلا أنه يتميز بوجود تقلبات سريعة في حالة الطقس من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، وأمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى غزيرة في بعض الأحيان وخصوصاً على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020:-

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة طقس اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية بأن يسود طقس الجمعة، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في الوجه البحري وسرعة الرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك على عدد من المناطق ورياح نشطة على السواحل الغربية مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

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وتبين خرائط الطقس تأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي الذي يقابله في طبقات الجو العليا امتداد منخفض بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.