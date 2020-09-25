بطريرك الكاثوليك يفتتح العام الدراسى بمعهد العلوم اللاهوتية بالإسكندرية

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهى بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد بالمعهد الدينى للعلوم اللاهوتية بالإسكندرية.





حضر الصلاة التى أقيمت بدير الأيقونة العجائبية الآباء اللعازرين، الأب القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركى بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، والشمامسة، بالإضافة إلى القائمين على التدريس، وطلاب المعهد. وقدم البطريرك صلاة القداس الإلهى من أجل أرواح صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال الأنبا إسطفانوس الثانى، بطريرك الأقباط الكاثوليك المتنيح ومؤسس المعهد، كما قدم غبطته الصلاة على نية الطلاب الجدد والخريجين.

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