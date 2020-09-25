عوض تاج الدين: تعامل مصر على كل المستويات مع أزمة كورونا مثاليا

وقال عوض تاج الدين، خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر، عبر برنامج "يحدث فى مصر" على قناة mbc مصر: "الحمد لله نحن أحسن كثيرا من بلاد كثيرة فى العالم، لكن هذا لم يتأتى من فراغ".

وأضاف:"الحقيقة معالجة هذه الأزمة على كل المستويات، بداية من القيادة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة ومستوى الشعب والإعلام، حتى هذه اللحظة أؤكد أنه كان تعاملا مثاليا بكل المقاييس".

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ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أننا فى ظرف عالمى كبير جدا وصعب تكراره فى قرون والعالم تغير كثيرا اقتصاديا وسياسيا وصحيا ونفسيا، جراء انتشار كورونا.

وأكد أن مصر مازالت فى حرب مع فيروس كورونا، وتستعد بكل الطرق لمواجهة أى طارئ بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الاستعداد لابد أن يكون من الشعب أيضا، موضحا أن مصر ليست بحاجة إلى المستشفيات الميدانية الآن، ولكن لابد أن تعمل باستمرار حتى تكون جاهزة.