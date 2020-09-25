شاهد.. انفجار خط صرف صحي في "وادي حوف"

أحمد جودة - القاهرة - انفجر قبل قليل، خط صرف صحي بالقرب من محطة مترو وادي حوف، ما أدى إلى بطء حركة المرور، وتزاحم السيارات.

هذا، وتقوم الأجهزة المعنية بسحب مياه الصرف، من شارع المصانع الذي وقع فيه الانفجار، وإصلاح الخط المنكسر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، وسط بطء في حركة المرور بسبب المياه.