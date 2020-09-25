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الطبيب فاقد البصر بكفر الشيخ يترشح لانتخابات مجلس النواب

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شريف على 2020-09-25 02:36 0 تبليغ

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تقدم الدكتور محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره أثناء علاجه مصابى فيروس ، بمستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم، بأوراق ترشحه فى انتخابات مجلس النواب، أمس الخميس، إلى لجنة تلقى الطلبات بمحافظة كفر الشيخ.

وترشح قنيبر، عن الدائرة الثانية والتى تضم مركزى الرياض وسيدى سالم، على المقعد الفردى مستقل، كما حصل على رمز "سماعة الطبيب".

وكان الدكتور محمود سامى، قد تعرض لغيبوبة أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم، بسبب الضغط والإجهاد فى العمل، فقد على أثرها بصره، بعد أن تلف عصب الإبصار، وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بعلاجه على نفقة الدولة وتم نقله إلى المركز الطبى العالمى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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