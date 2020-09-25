عاجل : مستقبل وطن يقرر تحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء عن 27 ألف حالة

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحمل قيم رسوم التصالح فى مخالفات البناء، لـ 27 ألف حالة، بما يعادل ألف مخالفة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.





وأشار "مستقبل وطن" فى بيان له، إلى أنه بدأ فى حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التى حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. وقال الحزب ، إن القرار يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمؤسسات الدولة بضرورة تخفيف العبأ عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من مسئولية الحزب تجاه المواطنين قرر تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودى الدخل. ودعا الحزب، كل المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعى فى هذا الشأن وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصرى.

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