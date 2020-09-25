الإبراشى يحذر من دعوات الخسة المنطلقة من قنوات الإخوان المشبوهة

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الجماعة الإرهابية، دائما ما تفشل فى خططها الرامية إلى تدمير الدولة المصرية، أمام إرادة الشعب المصرى، محذرا من دعوات الخسة المنطلقة من قنوات الإخوان المشبوهة التى تبث من تركيا.





وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "لا يمكن للشعب المصرى الذى أسقط الإخوان أن يسمح لهم أن يتاجروا بقضيته مرة أخرى، حتى لو فى أزمات ومشاكل الشعب المصرى يناقش قضاياه تحت مظلة وطنية".

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية، لا تجيد إلا صناعة الفوضى، لكن المصريين لديهم حس وطنى يفوت الفرصة على تلك الجماعة، مضيفا: "أصوات الخسة والخيانة، لن تؤثر فى الداخل المصرى، الإخوان لديهم حالة من الهيستريا بسبب فشلهم".

كما أكد "الإبراشى"، أن الثورة التى تدعو لها الجماعة الإرهابية لن تجدها إلا فى خيالات الإخوان.

وقال "الجماعة اعترفت أنها تريد هدم الاقتصاد المصرى، وتعطيل مصالح المواطنين المعيشية، وذلك يفضح كذبهم الفج الذى يرددوه بشكل مستمر بأنهم يدافعون عن المواطن المصرى، وهدم الاقتصاد المصرى ألم يؤثر سلبا على المواطن؟".