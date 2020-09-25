وزير التعليم ينشر أجندة بنك المعرفة المصرى لشهر سبتمر .. ويوجه رسالة

نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه على فيس بوك، أجندة تدريبات بنك المعرفة المصرى خلال شهر سبتمر، داعيا إلى المزيد من استكشاف البرنامج فى أكتوبر المقبل.





وتساءل: "هل تعلم أن بنك المعرفة المصرى يقدم تدريبات يومية لمعرفة المزيد عن محتوياته الرقمية الثرية؟ وهل تعلم الرابط: https://www.ekb.eg/events وأضاف، بجوار صورة الأجندة الجديدة: "هذه هى أجندة التدريبات فى شهر سبتمبر 2020 فقط. أدعوكم إلى استكشاف برنامج ما هو قادم فى أكتوبر وما بعده". Advertisements وكان وزير التعليم، قد أكد أن مشروع البنك المصرى، الذى مر عليه حتى الآن ستة أعوام، يحظى باهتمام و رعاية و متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، شخصيا ، حيث يعد أحد أهم إنجازات الرئيس التعليمية.

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