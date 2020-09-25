تركى آل الشيخ يكتب أبيات شعر عن الرئيس السيسى : الله يعينك بطل

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مالك نادى ألميريا الإسبانى لكرة القدم، عبر حسابه على "فيس بوك"، صباح اليوم، الجمعة، صورة تجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وسطر تركى آل الشيخ، بجوار الصورة، أبياتا من الشعر مدح فيها الرئيس السيسى، جاء فيها: Advertisements حُب الوطن له رِجال أبطال ويتِعدوا لو شالوا حمل جِبال قادرين وبيسِدوا الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى ّ عمر اللى ضحى بروحه ما خلف فى يوم وعده

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