الأرصاد : طقس اليوم مائل للحرارة .. وسقوط أمطار

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويكون الطقس حارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.
ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
الإسكندرية 29 24
وادى النطرون 31 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 32 24
بلطيم 29 24
مطروح 29 24
السلوم 28 22
سيوة 33 20
بورسعيد 30 25
دمياط 30 25
الزقازيق 33 23
المنصورة 32 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 23
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 33 26
نخل 32 20
نويبع 35 27
طابا 33 26
كاترين 30 21
الطور 34 27
شرم الشيخ 36 30
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 34 24
بنى سويف 34 24
المنيا 35 24
أسيوط 35 24
سوهاج 37 25
قنا 37 26
الأقصر 38 27
أسوان 39 29
ادفو 40 29
أبو سمبل 39 28
الوادى الجديد 39 26
شلاتين 38 26
أبو رماد 36 27
حلايب 34 27
رأس حدربة 35 28
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