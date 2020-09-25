مجمع البحوث الإسلامية يزور مطرانية أسوان ويقدم مساعدات لأهالي وادي العلاقي الحدودية جنوب أسوان

استضافت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان مساء أمس الخميس، بحضور نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وعدد من آباء المطرانية، قافلة مجمع البحوث الإسلامية التى زارت المحافظة.

وأشادت قيادة المطرانية بحرص الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على دعم أواصر المحبة والأخوة، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك، بما يسهم في استقرار هذا الوطن وبناء نهضته وتقدمه.

وفى سياق متصل، التقى أعضاء مجمع البحوث الإسلامية السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان العميد أيمن رضا، لإطلاعه على زيارتهم الى أسوان، والتى بدأت بمنطقة وادي العلاقي الحدودية جنوب أسوان، لتقديم مجموعة من البرامج التوعوية، وبعض المساعدات الإنسانية، لما تمثله المناطق الحدودية من أهمية كبرى فى أمن واستقرار مصر،

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر ا.د / أحمد الطيب - شيخ الأزهر ، بالإهتمام بهذه المناطق.، إلى جانب حرص مجمع البحوث الإسلامية بقيادة الأمين العام الدكتور نظير عياد، على تكثيف البرامج التوعوية الموجهة للفئات المختلفة من الجماهير، لتلبية احتياجات المجتمع المعرفية فى القضايا المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر.

رافق أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وفضيلة الشيخ سليمان محمد، مدير عام وعظ أسوان، والدكتور أحمد همام، مدير عام إدارة الإعلام بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور صلاح السيد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعدد من وعاظ مجمع البحوث الإسلامية ومنطقة وعظ أسوان .