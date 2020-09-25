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وأكد الأنباء أغابيوس، أسقف ديرمواس ودلجا فى بيان له مساء أمس الخميس ونشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، أن هذه الإيصالات مزورة، وأنه لا توجد أى إيصالات تخص خدمة أخوة الرب أو أى خدمة أخرى تابعة للمطرانية.
وشددت على أن الإيصالات الصادرة من المطرانية مختومة بختمها الرسمى، مهيبة بأبناء الكنيسة عدم التعامل مع حاملى هذه الإيصالات لتجنب الوقوع ضحية لحيل هؤلاء الأشخاص المزورين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مطرانية دير مواس ودلجا بالمنيا تحذر من تداول إيصالات مزورة منسوبة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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