حزب مستقبل وطن يعلن عن تكفله ب1000 حالة تصالح داخل كل محافظة لمحدودي الدخل

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن حزب مستقبل وطن عن تكفله ب1000 حالة تصالح عن مخالفات البناء داخل كل محافظة للتيسير علي المواطنين من محدودي الدخل في ظل تزايد الأعباء الملقاه علي عاهل هذه الأسر ويسعي حزب مستقبل وطن للقيام بدوره المجتمعي اتجاه الشعب والعمل علي حل مشكلاته علي الأرض طبقا للتعليمات التي اصدرها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بدعم مؤسسات الدولة للمحدودي الدخل ودعا حزب مستقبل وطن الأحزاب الأخري ورجال الأعمال الوطنيين والمؤسسات الإقتصادية العاملة في مصر بالقيام بالمثل وتحملهم مسئوليتهم الوطنية بدعم ومساعدة الأسر محدودة الدخل في اطار مبادرة الدولة المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

حزب مستقبل وطن يعلن عن تكفله ب1000 حالة تصالح في مخالفات البناء

أكد حزب مستقبل وطن عن بدأه بالفعل في حصر مخالفات البناء التي تم اقرارها لحالات من الأسر محدودة الدخل في محافظات مصر المختلفة وتوفير النفقات اللازمة للتصالح طبقا لأحكام القانون وتقنين أوضاع منازل الأسر محدودة الدخل الذين سوف يتكفل بهم الحزب قبل انتهاء المهلة التي حددها السيد رئيس مجلس الوزاراء في المؤتمر الأخير والتي تم تحديد نهاية وقت التقدم للتصالح حتي يوم 30 أكتوبر القادم 2020 وقد أعلن الحزب عن تحمله لقيمة التصالح عن 27 ألف حالة تصالح في المحافظات المختلفة بمتوسط 1000 حالة داخل كل محافظة علي مستوي الجمهورية.

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