نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار تذاكر الأتوبيسات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة.

وتواصل المركز الإعلامي مع هيئة نقل العام، التي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن أسعار التذاكر الحالية كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية